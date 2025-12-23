Sadettin Saran'ın Villasının Bekçisi Hakkında Karar

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba köyündeki villasında 21 Aralık'ta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

