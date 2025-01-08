Sadettin Saran'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Saran Holding’in sahibi Sadettin Saran hakkında yeni bir karar alındı. Saran'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Sadettin Saran'a Yurt Dışına Çıkış Yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis operasyonu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce savunması alınan iş adamı Sadettin Saran, hakkında yeni bir karar verildi. Soruşturma çerçevesinde Saran, hakkında yurt dışı çıkış yasağı kontrol uygulamasına karar verildi.

Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Steven Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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