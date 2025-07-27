Sabiha Gökçen'de 'Labubu' Operasyonu: Değeri Dudak Uçuklattı, Hepsine El Konuldu

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçakçılığa dur dedi. Değeri yüz binlerce lira olan 'Labubu' peluş oyuncaklara el konuldu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Sabiha Gökçen'de 'Labubu' Operasyonu: Değeri Dudak Uçuklattı, Hepsine El Konuldu
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Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Kapısı’ndaki operasyonlarla kaçakçılara geçit vermedi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün operasyonunda iki yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takibe alınarak harekete geçildi.

‘Gümrüğe tabi eşyam yok’ anlamına gelen yeşil hat üzerinden çıkış yapan kişilerin valizleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda tam 132 tane peluş oyuncak tespit edildi.

Söz konusu oyuncakların ‘Labubu’ isimli dijital bir karakterden esinlenerek piyasaya sürülen bir oyuncak olduğu bildirildi.

Oyuncakların piyasa değerinin ise 659 bin TL olduğu belirtildi.

HABUR’DA DA KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince araç, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındı. Habur’da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin adet akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı belirlendi.

Kaçak eşyaların toplam değerinin ise 122 milyon 170 bin TL olduğu kaydedildi. Eşyalara el konuldu.

Bakanlığın açıklaması ise şöyle:

İhbar Geldi, Ekipler Harekete Geçti: 2 Kaçakçı Yakalandıİhbar Geldi, Ekipler Harekete Geçti: 2 Kaçakçı YakalandıGüncel

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