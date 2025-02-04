Sabiha Gökçen'de Ek Sefer İptalleri Duyuruldu

İstanbul için kar yağışı uyarıları peş peşe gelirken, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı uçuşlara iptaller gelmeye devam ediyor. Son olarak dün açıklanan iptallere ek olarak, kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’unun iptal edileceği duyuruldu.

Son Güncelleme:
Sabiha Gökçen'de Ek Sefer İptalleri Duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılarının ardından havayolu seferlerinin iptal edildiği haberleri peş peşe geldi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından yeni iptallere gidildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 6 Şubat tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 7 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek.

Türkiye'nin büyük kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da soğuk hava akımına karşı önlemler devam ediyor. Dün bazı seferlerin iptal edildiğini duyuran Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yeni iptallere gidildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”

Kaynak: DHA

Etiketler
Kar Yağışı İstanbul Sabiha Gökçen
Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Zeynep'i Yanlış İğne mi Öldürdü? Korkunç İhtimale Soruşturma Zeynep'i Yanlış İğne mi Öldürdü?
Ege Denizi'ndeki Depremleri 15 Gün Öncesinden Bildi, Ünlü Astrologdan Yeni Uyarı, Hangi Siyasetçi Suikasta Uğrayacak? Ege Depremlerini Bilen Astrologdan Yeni Uyarı
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Merve Özbey'in Tutuklanan Eşi Kenan Koçak'ın İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yunanistan Tatili' Detayı Merve Özbey'in Tutuklanan Eşinin İfadesi Ortaya Çıktı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: SSK ve Bağkur Emeklisine Seyyanen Zam Şoku 220 Bin TL’den Fazla Para Alacaklardı! ‘Son Bir Kez…’
SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 25 Bin Lira Para Verilecek! Emekli Promosyonunda Yarış Kızıştı
İsmi Tefeci Listesinde Çıkan Seda Sayan'ın İfadesi Ortaya Çıktı, 'Kendisini Tanırım' Diyerek Açıkladı Tefeci Dosyasından Onun da Adı Çıktı
Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak Şeref Oğuz: Bedeli Çok Ağır Olacak