Saat 22:00'den sonra alkol satışına verilen cezaya zam geldi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, idari para cezasına gelen zammın arttığını söyleyerek üst limitin 1 milyon 60 bin TL’ye çıktığını bildirdi.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, akşam saat 22:00'den sonra alkol satışına kesilen cezanın 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını bildirdi.
Aybaş, Türkiye’de 2013’ten beri uygulanan cezaya gelen zammı Twitter’dan duyurdu. Buna göre alt limit 215 bin 337 TL, üst limitse 1 milyon 60 bin TL oldu. AKP’nin 2020 ekiminde Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.
İdari para Cezasına gelen Zam “Saat 22’den sonra parekende Alkollü içki Satış cezası en alt limit 215 bin en üst limit 1 milyon 60 bin tl oldu. pic.twitter.com/rHWsVgCTIp— Özgür Aybaş 🥇 (@AybasOzgur) January 3, 2023
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