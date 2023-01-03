Güvenç Dağüstün'ün sesi izinsiz şekilde A Haber'de kullanıldı: Ne münasebet!

A Haber opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün seslendirdiği İnsan İnsan şarkısını izinsiz kullandı. Dağüstün tepki gösterdi.

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Güvenç Dağüstün'ün sesi izinsiz şekilde A Haber'de kullanıldı: Ne münasebet!

A Haber izinsiz olarak Fazıl Say'ın bestelediği opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Cem Adrian'ın seslendirdiği İnsan İnsan isimli şarkıyı kullandı. 

İktidara yakınlığıyla bilinen kanalda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı dünürü Özdemir Bayraktar'ın firması tarafından üretilen Akıncı'nın teslimat törenine ilişkin bir haber yayınlandı. Haberde Özdemir Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın görüntüleri paylaşılırken Fazıl Say'ın bestesi İnsan İnsan şarkısı da kullanıldı. 

Sanatçı Güvenç Dağüstün, haberin görüntülerini paylaşarak "Ahaber isimli dezenformasyon merkezinin yayınında benim sesimin ne işi var! Ne münasebet!!!! Ayıp!" sözleriyle tepki gösterdi. 

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