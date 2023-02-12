Saadet Partisi Genel Merkezi, binasını farklı şehirlere götüreceği depremzedeler için toplanma merkezi yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'daki Saadet Partisi Genel Merkezi, afetzedelerin kullanımına açıldı. Genel Merkez, farklı şehirlere gidecek depremzedeler için toplanma merkezi olarak kullanılıyor.

Saadet Partisi Genel Merkezi, binasını farklı şehirlere götüreceği depremzedeler için toplanma merkezi yaptı

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremde ilk hafta geride kalırken, depremzedelerin mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Bölgeye AFAD, AHBAP gibi kuruluşlar yardımlarını sürdürürken siyasi partiler de bölgeyi ziyaret ediyor. 

Milli Gazete'nin aktardığına göre, Saadet Partisi tarafından oluşturulan kriz masası da bölgeye yönelik yardımlar koordine ediliyor. Saadet Partisi Genel Merkez Binası da afetzedeler için kullanıma açıldı. Bölgeden otobüslerle tahliyesi yapılan afetzedeler Saadet Partisi’nin Ankara Altındağ’da bulunan genel merkez binasında ağırlandı.

Saadet Partisi, farklı illere gidecek olan afetzedeleri yolcu ederek, Ankara’da kalacak afetzedeleri de hazırlanan evlere yerleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle birlikte bugün Kahramanmaraş'ta vatandaşları ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’nun yarın da Adıyaman ve Hatay’a gideceği öğrenildi.

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