RTÜK'ten seçim kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK, yerel seçimler sebebiyle bu geceden itibaren seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını belirtti.

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RTÜK'ten seçim kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

Tüm Türkiye, 31 Mart Pazar günü, Mahalli ve İdari Seçimler için sandık başına gidecek.

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), bu gece saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yasaklanacağını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği bugün saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, YARIN saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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