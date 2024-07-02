RTÜK'ten medyaya Kayseri uyarısı: Kaynağı belirsiz bilgilere yer vermeyin

Bir kız çocuğunun, bir sığınmacı tarafından taciz edildiğinin ortaya çıkmasının ardından Kayseri’de pazar akşam saatlerinde gerginlik yaşandı ve halk sokağa döküldü. Olaylar farklı şehirlere de yayıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri'de münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişiminin, ülke olarak dikkatle takip edildiğini belirtti.

Mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı ortamda gerçek olayın seyrini çoğu kimsenin görmediğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir. İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır. Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır. Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir."

Kaynak: AA