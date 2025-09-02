Rizespor'da Kale Fofana'ya Emanet

Çaykur Rizespor transfer çalışmalarını sürdürürken, Fofana ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Rizespor'da Kale Fofana'ya Emanet
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni kalecisini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ta forma giyen Fofana ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kulüp ile yapılan anlaşmanın ardandan sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelen Fofana sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Fofana, sözleşme imzalamasının ardından Fildişi Sahili Milli Takımı kampına katıldı.

Geçtiğimiz sezon Angers forması ile Fransa Ligue 1’de 33 kez forma giyen Fofana, milli takımda 24 maçta görev yaptı.

Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor
