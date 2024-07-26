Rizeli Üreticiden Çaykur'a Protesto: Satamadığı Çayını Yaktı!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Elmacık Mahallesi'nde bulunan Çaykur'un çay alım yerinde ürününü satmak için saatlerce bekleyen çay üreticileri, protesto düzenleyerek Çaykur’un kota ve kontenjan uygulamasına tepki gösterdi.

Çay üreticisi Erdal Bergal, satamadığı çayını benzin dökerek yaktı.

'DEVLET BİZİ MAĞDUR EDİYOR'

Erdal Bergal, "Çaykur’un çay müstahsiline uyguladığı tarife budur, protestomuzu yapıyoruz. Herkes iyice izlesin, devlet de iyice izlesin. Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor. Biraz ses verelim" dedi.

Diğer çay üreticileri de Bergal'ın eylemine destek verdi.

Kaynak: ANKA