Rize’de çay fabrikasında yangın çıktı: Nedeni belli oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan özel bir çay fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

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Rize’de çay fabrikasında yangın çıktı: Nedeni belli oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan özel bir çay fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Güneysu ilçesine bağlı Kiremit Köyü Akarsu mahallesinde bulunan Ataçay'a ait çay fabrikasında saat 11.30 sıralarında çıktı.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

Mahallede bulunan çay fabrikasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın büyüyünce çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonrasında söndürürken, ilk belirlemelere göre yangının bacadan çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Rize Yangınlar Çay
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