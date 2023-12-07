Rize'de bir AVM'nin yılbaşı süslemesi olay oldu: Haç işareti ve LGBT tartışmasına son noktayı AVM koydu

Rize’de kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin yaptığı yılbaşı süslemesi tartışma yarattı. Vatandaşlar süslemeyi haç işaretine benzetirken, renkli şemsiyeler ise 'LGBT temsili' denilerek eleştirildi. AVM'den tepkilere yanıt geldi.

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Rize'de bir AVM'nin yılbaşı süslemesi olay oldu: Haç işareti ve LGBT tartışmasına son noktayı AVM koydu

Rize’de kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi, yılbaşı sebebiyle AVM binasına ışıklarla süsleme yaptı. AVM’nin dış cephesinde yapılan hediye paketi şeklindeki süsleme, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda haç işaretine benzetildi. Bazı paylaşımlarda da AVM’nin iç kısmındaki süslemelerde kullanılan gökkuşağı renklerindeki şemsiyeler, LGBT’yi temsil ettiği iddiasıyla eleştiri aldı.

Gelen tepkiler üzerine AVM’den açıklama yapıldı. Alışveriş merkezlerinin hediye alma noktası olduğu düşüncesiyle hareket edildiği ifade edilen açıklamada, “Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz” denildi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Açıklamada tepkilerle ilgili hukuki süreç başlatılacağı belirtilirken, “Kuruluşumuzun itibarının doğru bir şekilde korunması için gerekli adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, adımızın yanlış haberlerle anılmasına sebep olanlarla ilgili olarak, bu tür eylemlere karşı her türlü hukuki süreci başlatacağımızı belirtmek isteriz. Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Ancak, bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması için bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz” ifadelerine yer verildi

SÜSLEMEYE EK YAPILDI

Süsleme işleminin tamamlanmadığı, tamamlandığında iki kurdele şeklinde düzenleme yapılacağı belirtildi.

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Rize LGBT
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