Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne 27 Kasım'da kardeşi ile birlikte atlayan Zelin Ç. kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından genç kızdan acı haber geldi. Zelin Ç.'nin cansız bedeni Suriye'de bulundu.

Dicle Nehri'nde kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Cizre'de 27 Kasım tarihinde kardeşi Zelal ile Dicle Nehri'ne atlayan Zelin Ç. akıntıya kapılıp suda kaybolurken kardeşi Zelal Ç. balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

DÖRT AYRI EKİP ARAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Van AFAD ekibi ve kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip su altında, su yüzeyinde ve havadan drone desteği ile genç kızı bulmak çalışmalar yürütüldü.

CANSIZ BEDENİ SURİYE'DE BULUNDU

Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

Köylülerin haber vermesi ile birlikte AFAD ekipleri kızın cenazesini almak için Hane köyüne doğru yola çıkarken, 10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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