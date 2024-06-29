Resmi Gazete'de yayımlandı: Askeralma işlemlerinde yeni dönem!

Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; sevk işlemleri erteleme durumları yeniden belirlenirken şu ifadelere yer verildi:

"Tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme yapılmayacak."

Kaynak: Gerçek Gündem