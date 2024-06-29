Sayıştay vurgunu tespit etti, isimleri gizlendi!

Sayıştay’da yapılan hesap yargılamalarında yolsuzlukların kamunun tüm kademelerinde yaşandığını ortaya konulurken, usulsüzlüğe karışan kamu görevlilerinin isimleri gizlendi.

Son Güncelleme:
Sayıştay vurgunu tespit etti, isimleri gizlendi!

Sayıştay’ın tespitlerine göre yemekten saksı alımına kadar kamunun tüm kademelerinde vurgun yapılıyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, vurgunu yapan kamu görevlilerinin isimleri açıklanmıyor.

Vurgunun boyutu da açıklanmazken Sayıştay'ın isimlerini açıklamadığı kamu görevlilerinin yargılandığı bazı yolsuzluk tespitleri şöyle:

- Bir üniversite rektörlüğünün makam odasında kullanılmak üzere sekiz kalem süs eşyası alındı. Ancak yapılan incelemede eşyalar bulunamadı. Yapılan araştırmada beş süs eşyasının rektörün lojmanında bulunduğu üçünün ise kayıp olduğu tespit edildi. Sayıştay, “kaybedilen” üç süs eşyası için “Rektörlük harcama birimi taşınır kayıt yetkilisini” sorumlu tuttu. Üç süs eşyanın parasının tespit edilen ve yine ismi gizlenen yetkiliden tahsil edilmesine karar verildi.

- Bir kamu kurumunda ise alınmayan saksı bitkiler için alınmış gibi evrak düzenlenip ödeme yapıldığı saptandı.

- Sayıştay, ismine yer vermediği bir büyükşehir belediyesinin özel kalem müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek organizasyonuna 97 kişi katılmasına rağmen 295 kişi üzerinden ödeme yapıldığını belirledi. Kamu zararının, ilgili kamu görevlileri ve yetkililere ödettirilmesine karar verildi.

- Belediyeye ait araçların, belediye başkan yardımcısına ait arazilerde beş gün boyunca bedelsiz olarak çalıştırıldığı da tespit edildi. Belediyenin iş makinaları araziye kum götürdü, diğer araçlar ise arazide çalıştırıldı. Sorumlular, “Araçların köy yollarının bakım ve onarımı için çalıştırıldığını” iddia etti. Ancak Sayıştay, savunmanın gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, kamu zararının ilgili yetkililerden tahsil edilmesine karar verdi.

- Bir başka kamu kurumda da satın alınan mutfak araç ve gereçleri ile mefruşat malzemelerinin fiziki inceleme ve sayım sonucunda yerinde bulunmadığı belirlendi. Kamu zararı ilgili yetkililerden tahsil edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sayıştay
Son Güncelleme:
ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı ATV'den Kızıl Goncalar dizisine iddialı rakip. Ünlü aktörle anlaşma sağlandı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı
Araba yarışı ölüm getirdi Araba yarışı ölüm getirdi
ÇOK OKUNANLAR
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Benzin ve motorine zam geldi Benzin ve motorine zam geldi
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor