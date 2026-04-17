Resmi Gazete'de Yayımlandı: 23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Resmi Gazete kararıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN ve birçok metro ve belediye hattı bir gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11165 sayılı karar kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Uygulama, 23 Nisan Perşembe günü boyunca geçerli olacak ve birçok raylı sistem hattı ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarını kapsayacak.

Karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçları da gün boyunca vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA

Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti Büyükelçiliklere Atamalar ve Merkeze Çekilmeler
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti