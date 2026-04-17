Resmi Gazete'de Yayımlandı: 23 Nisan’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11165 sayılı karar kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Uygulama, 23 Nisan Perşembe günü boyunca geçerli olacak ve birçok raylı sistem hattı ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarını kapsayacak.

Karara göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçları da gün boyunca vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA