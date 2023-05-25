Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silindi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde fatura borçları silindi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğal gaz faturası borçları silindi.

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