Yangında ceset bulundu: Esenler'de 'domuz bağı' cinayeti!

Yangın, saat 21.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürülen yangın sonrası ekipler dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

DOMUZ BAĞI YÖNTEMİYLE CİNAYET

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen 42 yaşındaki Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, domuz bağı yöntemiyle bağlandığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Öte yandan Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA