Resmi Gazete'de yayımladı: Bakanlıktan sıfır araç satışına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemeyle araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesini iptal edebilecek.

Resmi Gazete'de yayımladı: Bakanlıktan sıfır araç satışına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında yaptığı yeni düzenlemeye göre, araç satışından kaçınan, yüksek fiyat talebinde bulunan veya tüketiciyi aksesuar almaya zorlayan firmaların yetki belgesi iptal edilecek.

Ticaret Bakanlığı, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarınının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin, tüketiciyi, taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde yetki belgeleri iptal edilecek.

Kararda, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde uygulanacağı belirtildi.

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