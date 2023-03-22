'Reis bizi Afrin’e götür' diyen 'bedelli' başkan AKP'den aday oldu

“Reis bizi Afrin’e götür" sloganı attıktan sonra vatani görevini bedelli olarak yapan eski AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, görevinden istifa ederek AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.

Son Güncelleme:
'Reis bizi Afrin’e götür' diyen 'bedelli' başkan AKP'den aday oldu

Eski AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Kocaeli Büyükşehir ve Başiskele Belediye Meclis Üyeliğinden istifa ederek AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre AKP Kocaeli İl Binasında gerçekleşen adaylık açıklamasına AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mehmet Ceran, AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayları Şemsettin Ceyhan ve Serpil Yılmaz ile birlikte çok sayıda genç katıldı.

Gençleri arkasına alarak konuşan Kahraman yaptığı açıklamada “Allah nasip ederse aday adaylığı sürecinde Başiskele meclis üyeliğinden istifa ederek başvurumu yapıyorum. Gençlik kolları döneminde Türkiye’ye namzet olmuş çalışmaları gerçekleşirdik. Görev alsak da almasak da çalışmaya hazırız. Biz 5 yıl gençlik kolları il başkanlığı görevi yaptık. Bugüne kadar 14 Mayıs seçimlerinde de en güçlü desteğin Kocaeli’den geleceğinin sözünü veriyorum.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahraman, 28 Ocak 2018’deki AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Kongresi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asker üniformalı gençlerle karşılamış, o dönem gerçekleştirilen Afrin barış harekatına sonuna kadar destek verdiklerini dile getirmişti.

Kahraman daha sonra askerlik görevini bedelli olarak yapmıştı.

Son Güncelleme:
Bazı insanlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar? Bazı insanlar nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlar?
Sağlık Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'na soruşturma Sağlık Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'na soruşturma
Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü Neslihan Atagül hayranları yıkıldı.. Gelen haberler kötü
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
Teknik Direktör Bülent Uygun, AKP'den aday adayı oldu Teknik Direktör Bülent Uygun, AKP'den aday adayı oldu
Uzman isim yorumladı: 'AKP itibarını kaybetti, İnce'yi yok saymak da yüceltmek de doğru değil' Uzman isim yorumladı: 'AKP itibarını kaybetti, İnce'yi yok saymak da yüceltmek de doğru değil'
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız' Seçim öncesi canlı yayında son anketi açıkladı: '20 yılda olmayan bir durumla karşı karşıyayız'
MetroPOLL anketinde resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber Son ankette resmen çakıldılar: Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü haber
Herkes merak ediyor: Seçimde nasıl sandık görevlisi olunur? İşte başvuru şartları Seçimde nasıl sandık görevlisi olunur? İşte başvuru şartları
'İlk ve son cevabım' diye paylaştı: Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt 'İlk ve son cevabım' diye paylaştı: Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt
Erdoğan'ın adaylık başvurusunda MHP'li ismi kızdıran soru: 'Geç bunları geç' Erdoğan'ın adaylık başvurusunda MHP'li ismi kızdıran soru: 'Geç bunları geç'