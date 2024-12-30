Referandumla Ayrılan Köy, İlk Muhtarını Seçti

Karabük’te referandumla bağlı olduğu Zoprak köyünden ayrılan Cemal Ovası köyünde dün ilk kez muhtarlık seçimleri yapıldı. Seçimlerde 88 oy alan Hayri Çalışkan köyün muhtarı oldu.

Referandumla Ayrılan Köy, İlk Muhtarını Seçti

Karabük'ün Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi, 9 Temmuz 2023’te yapılan referandumun ardından köyden ayrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 26 Temmuz 2024’te verdiği onayla Cemal Ovası adını alan köy, kentin 278’inci köyü olarak kayıtlara geçti.

Cemal Ovası köyünde yaşayanlar, dün yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. 171 seçmenin bulunduğu köyde Hayri Çalışkan (54) ve Sezgin Urfa (58) muhtar adayı oldu. Köylüler, dün köy konağına kurulan sandıkta oylarını kullandı.

Referandumla Ayrılan Köy, İlk Muhtarını Seçti - Resim : 1
Hayri Çalışkan

153 kişinin oy kullandığı seçimde, oyların 88’ini Hayri Çalışkan alırken, Sezgin Urfa ise 62 oyda kaldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre Cemal Ovası köyünün ilk muhtarı Hayri Çalışkan oldu.

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Kaynak: DHA

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