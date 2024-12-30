20 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Uçurumun Kenarında Bulundu

İstanbul Sultangazi’de 10 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan 20 yaşındaki İsmail Irmak, uçurumun kenarında ölü halde bulundu. Irmak’ın ölüm nedeni, otopsinin ardından ortaya çıkacak.

20 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Uçurumun Kenarında Bulundu

10 Aralık tarihinden itibaren kayıp olarak aranan 20 yaşındaki İsmail Irmak’ın ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Sultangazi Taş Ocakları mevkiinde dronela arama çalışması başlatıldı.

20 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Uçurumun Kenarında Bulundu - Resim : 1

Çalışmalar sırasında AFAD ekipleri, uçurumun altında drone kamerası kullanılarak 1 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi, uçurumda bulduğu cesedi yukarı taşıdı. Bulunan cansız bedenin kayıp olarak aranan İsmail Irmak'a ait olduğu ortaya çıktı.

Irmak’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

20 Gündür Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Uçurumun Kenarında Bulundu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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