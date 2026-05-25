Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklanmıştı: 200 Milyarlık Şebekenin Parolası '5 TL'lik Banknot' Çıktı

Türkiye tarihinin en büyük finansal suç operasyonlarından birinin perde arkası aralandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında siber operasyonla yakaladığı Serdal Tanak’ın şifresi kırılan cep telefonundan devasa bir uluslararası yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesi çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde derinleştirilen soruşturmada, MASAK raporlarıyla tam 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi belgelendi.

KURYELERİN PAROLASI SERİ NUMARALI 5 LİRALIK BANKNOT

Siber polisinin teknik ve fiziki takibi, suç gelirlerinin fiziki nakde nasıl dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. Örgütün, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırarak akladığı paraları toplamak için Kapalı Çarşı ve Adana'daki bazı döviz büroları ile kuyumcuları kullandığı saptandı.

Sistemde kuryelere, seri numarası önceden şebeke tarafından belirlenmiş 5 TL'lik bir banknot verildi. Bu banknotun fotoğrafı eş zamanlı olarak anlaşmalı döviz bürosu ve kuyumculara gönderildi. Parola niteliğindeki 5 TL'yi gösteren kuryeler, dijital ortamda aklanıp hesaba gönderilen milyonlarca liralık döviz, altın ve nakit Türk lirasını valizlerle teslim aldı. Operasyon kapsamında el konulan ve kayyım atanan bu kuyumcu ve döviz bürolarının, kara para trafiğine aracılık etmek karşılığında yüzde 10 komisyon aldığı belirlendi.

OPERASYON MERKEZİ KKTC

Uluslararası şebekenin liderliğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan ve örgüt üyelerinin "Akın abi" dediği Selahattin Akın Uzun'un yaptığı tespit edildi. Karadağ ve KKTC hattında faaliyet gösteren Uzun'un, dijital verileri gizlemek için 2022 yılında suikastla öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu anlaşıldı. Günlük ve haftalık mali raporları bizzat denetleyen Uzun'un, aklanan paradan yüzde 70 kar payı aldığı ortaya çıktı.

135 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve soruşturma dosyasına sonradan dahil edilen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 161 kişi yakalanırken, örgüt kaynaklı 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında örgüt lideri Selahattin Akın Uzun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevinde bulunan Serdal Tanak'ın da yer aldığı 135 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 7 kişi ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

Kaynak: DHA