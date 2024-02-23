Raporda AKP öncesi tek bir eser yok: MEB'den 'Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eser'

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, “Türkiye Yüzyılı’nın Yüz Akı 100 Eser” adıyla skandal bir rapor yayımladı. Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk ve 19 uzman imzalı 110 sayfalık raporda; cumhuriyetin 100'üncü yılının anlatılacağı belirtilse de AKP öncesi 78 yılda yapılan eserler yok sayıldı.

15 TEMMUZ İLE BAŞLIYOR

MEB raporu 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle başlıyor. “15 Temmuz Demokrasi Müzesi” tanıtılıp “Bir mermi tehdidi”, “Karanlığa atılmak”, “İz bırakanlar”, “Sela”, “En uzun gece”, “Demokrasi nöbetleri” adlı salonlar bile tek tek sıralanıp, “Türk milletinin tek bir vücut olarak birleşmesinin sembolü müze” denildi.

UÇAN ARABA 15 YILA TRAFİĞE ÇIKACAK!

Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’ nin 10-15 yıl içinde trafiğe çıkacağı yazılıp Millet Kütüphanesi, Rami Kütüphanesi, İstanbul Havalimanı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Milli Botanik Bahçesi, Yusufeli Barajı, UYAP’ı kurdukları sıralandı. Bolu Tüneli, Demirkapı Tünelleri, Bilişim Vadisi’ni açtıkları övüldü.

KÖPRÜLER BİLE YOK SAYILDI

Türkiye’nin 100 yıllık tarihindeki eserler anlatılırken, 1973’te açılan ülkenin ilk asma köprüsü Boğaziçi ve 1988’de açılan FSM Köprüsü de yok sayıldı. Raporda; AKP döneminde yapılan Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim hatta Adıyaman-Diyarbakır arasındaki Nissibi Köprüsü fotoğraflı tanıtıldı. Öğrencilere örnek gösterilmesi istendi.

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