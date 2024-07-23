Bir Rakı Grubuna Daha Zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam yapıldığını duyurdu. Dündar'ın paylaştığı rakamlara göre 70'lik rakının fiyatı 1.375 TL oldu.

Bir Rakı Grubuna Daha Zam!

Temmuz 2024 fiyat listesine göre Mercan Göbek Rakısı'na dikkat çeken bir zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar paylaştığı bilgiye göre, çeşitli hacimlerdeki şişelerde yeni raf satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Ürün ve Fiyat Listesi Şu Şekilde:

- 100 CL Şişe: 1.825,00 TL
- 70 CL Şişe: 1.375,00 TL
- 50 CL Şişe: 1.045,00 TL
- 35 CL Şişe: 765,00 TL
- 20 CL Şişe: 465,00 TL

Etiketler
Rakı Zam
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
Kütahya'da Aranan 40 Kişi Yakalandı: 22'si Cezaevine Gönderildi Kütahya'da Aranan 40 Kişi Yakalandı
AKP'den Yeni Açıklama: Erdoğan ile Esad Görüşecek mi? Erdoğan ile Esad Görüşecek mi?
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!