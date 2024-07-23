Bir Rakı Grubuna Daha Zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam yapıldığını duyurdu. Dündar'ın paylaştığı rakamlara göre 70'lik rakının fiyatı 1.375 TL oldu.
Temmuz 2024 fiyat listesine göre Mercan Göbek Rakısı'na dikkat çeken bir zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar paylaştığı bilgiye göre, çeşitli hacimlerdeki şişelerde yeni raf satış fiyatları şu şekilde belirlendi:
Ürün ve Fiyat Listesi Şu Şekilde:
- 100 CL Şişe: 1.825,00 TL
- 70 CL Şişe: 1.375,00 TL
- 50 CL Şişe: 1.045,00 TL
- 35 CL Şişe: 765,00 TL
- 20 CL Şişe: 465,00 TL
Mercan rakı gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/wpONxGyXKb— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 23, 2024