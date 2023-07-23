PTT'de personel krizi: "Yöneticiler kargo dağıtır hale geldi"

KESK’e bağlı Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, PTT’nin artık içinden çıkılamaz bir hal almaya başladığına dikkat çekerken bunun temel nedeninin ise personel eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Birgün gazetesinden Dilan Esen'in haberine göre, işçilere 'zulmedildiğini' vurgulayan Damatoğlu, dağıtım sorunun çözülemediğini aktardı. “Personel eksikliğinden kaynaklı 4 kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyor” diyen Damatoğlu, PTT’ye uzun zamandır alım yapılmadığı gibi taşeronlara bırakıldığını söyledi.

Damatoğlu, şöyle konuştu:

“Taşeronlara Tebligat Kanunu’na aykırı olarak tebligat dağıttırıyorlar. Çok uyardık ama dinlemiyorlar. Edirne’de bununla ilgili davayı kazandık. Buna rağmen boş vermişlik var. 2 asırlık kurum liyakatsiz ve beceriksizce kanunlar ve kurullar dışı işlemeye devam ediyor. Bunun sebebi PTT emekçileri değil; eş, dost akrabanın ışık hızıyla basamakları çıkarak yönetici olması nedeniyle bu hale geldi. Personeline sahip çıkması gereken kurum, kendi personelini küstürerek işinin ehli kişileri uzaklaştırdı. Yöneticiler kargo dağıtır hale geldiler. Bu utanç verici bir durum.”

PTT yönetimine seslenen Damatoğlu, “Bu kısır döngüden çıkmanın tek çaresi bir an önce PTT’ye personel alımı yapılması. Ülkenin nüfusu artıyor ama postacıların sayısı artmıyor” dedi.