Tekirdağ'da dün gece başlayan fabrika yangını 16 saat sonra söndürüldü

Tekirdağ'da dün gece saatlerinde, bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 16 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Tekirdağ'da dün gece başlayan fabrika yangını 16 saat sonra söndürüldü

 Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Ulaş Mahallesi’ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 16 saat sonra söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

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