Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri MEB'den verilen sözü tutmasını bekliyor

28 Mayıs seçimleri sonrası açıklanan kabinede kendisine yer bulamayan eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her 100 öğrenciye bir PDR öğretmeninin atanacağına ilişkin söz vermişti.

Özer'in sözü hala hayata geçmezken; psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerini verilen sözün tutulmasını istiyor.

"SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Yeni MEB Bakanı'na seslenen öğretmenler, "Yeni Milli Eğitim Bakanı’nın Yusuf Tekin’in olmasıyla birlikte psikolojik danışman ve rehber öğretmenler olarak verilen sözün çözüme kavuşmasını talep ediyoruz" dedi.

Öğretmenler yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin eğitim fakültesi, eğitim bilimleri ana bilim dalından mezun olan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler tarafından sunulmaktadır. Bu uzmanlar desteği okullarda sürdürmektedir. Bu uzmanlarımızın okullarda desteği verebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığında Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik norm kadro yönetmenliği bulunmaktadır ve bu düzenlemeye göre her 300 öğrenciye bir Psikolojik rehberlik düşmektedir. Bazı kademelerde bu sayı biraz daha farklıdır. Bu eğitimde fırsat eşitsizliğin önünde bir engel olarak görülmekteydi. Neyse ki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Mayıs tarihinde bir müjde yayınladı. Artık 100 öğrencisi olan her anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere bir psikolojik danışman ve rehber öğretmeni atanacağının müjdesini vermişti. Bu medya da çok büyük bir yankı uyandırdı çünkü bu büyük bir ihtiyaca cevap verecekti. Ülkemizde pek çok köy okullarında öğrenci sayısı 300’e ulaşamadığı için psikolojik danışman ataması yapılamamaktaydı. Bu düzenleme ile köy okullarındaki öğrencilerde psikolojik danışmanlara erişebilecekti ama maalesef bu alınan karar resmiyet kazanmadı."