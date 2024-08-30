Protokol Krizinde Yeni Perde Arkası: Yerlikaya ile Özel Görüşmüş

ALTAN SANCAR

CHP lideri Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için gittiği Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirerek, ana muhalefet partisi liderinin protokolde üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Burada İçişleri Bakanı Ali Yerkikaya’ya yüklenen Özel, “CHP'li Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak. O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz” dedi.

BAKANLIK: YÖNETMELİK BÖYLE

Gerçek Gündem, bakanlık ve parti kaynaklarına krizin perde arkasını sordu. İçişleri Bakanlığı kaynakları, Ankara dışında uygulanan rutinin Dumlupınar’daki gibi olduğuna dikkat çekerek, yönetmeliğin uygulandığını söyledi. Yönetmelikte valinin konuşma yapacağı, varsa devlet protokolünden isimlerin konuşacağının belirtildiğini dile getirdi.

CHP: KRİZ ÇIKMASIN DİYE UĞRAŞTIK

CHP kaynakları ise Dumlupınar’daki konuşma krizinin üç gündür gündemde olduğunu söyledi. Programın kendilerine günler öncesinden geldiğini ve konuşma listesinde Özel’in isminin olmamasına itiraz ettiklerini söyleyen CHP’liler, bunun için Özel ile Yerlikaya’nın da iki gün önce görüştüğünü belirtti.

Resmi bir bayramda Amasya’da olduklarını ve orada kendilerine söz verildiğini söyleyen parti yöneticisi, “O zaman orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı; vali, genel başkanımız ve cumhurbaşkanı yardımcısı konuşma yaptı” dedi.

Yerlikaya ile Özel’in görüşmesine dair de ayrıntı veren parti yöneticileri, Yerlikaya’nın Özel’den katılmasını rica ettiğini söyledi. CHP’liler Yerlikaya’nın bu konuda yönetmelik değişikliğine işaret ettiğini de dile getirdi.