Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemiyor

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemediğini açıkladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemiyor

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemediğini, Adalar fay hattının ölü bir fay hattı olduğunu ve aktif olamayacağını söyledi.

İstanbul’da beklenen deprem konusunda uzmanlar ikiye bölündü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemediğini, fay hattının ölü olduğunu, büyük bir deprem tehlikesi oluşturmadığını ifade etti.

‘ADALAR FAYI MARMARA DENİZİ AÇILIRKEN ÇALIŞMIŞTIR, ARTIK ÖLÜ BİR FAY’

Adalar fayı hakkında konuşan Üşümezsoy, “Adalar fayı, 1999 yılından beri Marmara’da deprem oluşturan Kuzey Anadolu fayı dediler ama Kuzey Anadolu fayı Yalova Çınarcık kıyı düzlüğünün batıya doğru devam eden kesimidir. Adalar fayı ölü bir faydır ve bu ölü fay Marmara denizi açılırken çalışmıştır” diye konuştu.

'ADALARDAKİ FAY HATTI ÇALIŞMIYOR'

Üşümezsoy açıklamalarına şöyle devam etti:

“Adalar'daki fay, düşey bir fay ve aktif değil. Marmara Denizi açılırken Adalar'da ve Tekirdağ’da oluşmuş ama artık çalışmıyor. Kuzey Anadolu kuzeyden güneye doğru 45 derece sıkıştırmayla oluşmuş bir fay. O da doğu batı girişli çukurların güneyinde yer alıyor."

Kaynak: İHA

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