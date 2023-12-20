Eleştiriye tahammülleri yok: AKP'nin İsrail politikasını eleştiren imam açığa alındı

İktidarın İsrail politikasını eleştiren imamın açığa alındığı öğrenildi. İktidarın İsrail'le ticari ilişkilere devam etmesi kamuoyunda en çok eleştirilen konular arasında yer alıyordu.

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Eleştiriye tahammülleri yok: AKP'nin İsrail politikasını eleştiren imam açığa alındı

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken, iktidar cephesi kınamakla yetindi. Bazı İsrail malları Türkiye’de boykot edilirken, ticaretin halen sürmesi ise kamuoyundan tepki çeken noktalardan oldu.

Son olarak Bitlis Tatvan Cami imamı Mesut Adabağlı sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde, söz konusu durumu şu şekilde eleştirmişti:

"Bizi idare edenlere 'uyanın' demek zorundasınız Müslümanlar. Vallahi siz siyasetçilerinizi hangi partiden olursanız olun. Siyasetçilerinizi gördüğünüzde 'Allah'tan korkmuyor musunuz?, Müslümanlığınızı mı yitirdiniz? İnsanlarımıza ne oldu? Neden kalkmıyorsunuz ayağa? Neden ordularınızı sürmüyorsunuz? Neden bu kefere yardımları kesmiyorsunuz?' diye söylemezsek hesap veremeyiz vallahi.

O suçun ortağı oluruz vallahi. Öyle sadece Amerika'yı İsrail'i suçlamak ucuzculuktur. Yerli ve yabancı bütün işbirlikçilerini, kayinleri, kafirleri, münafıklıkları, müşrikleri, fasıkları, Müslüman olduğu halde korkakları, zavallıları, bütün suç ortaklarını konuşmak zorundayız sevgili Müslümanlar. Bugün uyanmayacağız.”

MÜFTÜLÜK YETKİLİSİ DOĞRULADI

Cumhuriyet’ten Burcu Okutan’ın haberine göre, Adabağlı'nın bu konuşmasının ardından, "hutbe dışına çıktığı" gerekçesiyle açığa alındığı iddia edildi.

Okutan’ın haberinde ulaşılan Bitlis Müftülüğü yetkilisi, Adabağlı'nın açığa alındığını doğrularken gerekçeye ilişkin bilgi vermedi.

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