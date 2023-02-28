Prof. Dr. Ercan’dan İzmir depremi açıklaması

İzmir’in Foça ilçesi merkezli meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli, öncü bir deprem değil. Kaygı yok” dedi.

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Prof. Dr. Ercan’dan İzmir depremi açıklaması

İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında saat 21.22 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 


İl genelinde korkuya neden olan depremin ardında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından harita paylaşarak açıklamalarda bulundu. 

Depremin 7 km derinlikte 3 saniye sürdüğünü belirten Prof. Dr. Ercan, “Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu ne önemli, ne de öncü bir deprem. Kaygıya yer yok.” ifadelerini kullandı.

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