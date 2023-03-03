Celal Şengör'den İBB’nin 'deprem planlamasına' tam not

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı beğendiğini belirten Prof. Dr. Celal Şengör, “Çok iyi bir hazırlık yapılmış ama ben başkanı içeri atmak isteyen bir merkezi idarenin bu plana destek vereceğini zannetmiyorum” dedi.

Celal Şengör'den İBB’nin 'deprem planlamasına' tam not

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin önceki gün yaptığı deprem sunumuna dair, “İBB çok iyi bir hazırlık, çok yerinde bir planlama yapmış” dedi.

 Ekrem İmamoğlu, yer bilimcilerin de katıldığı toplantıda ‘İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı açıklamıştı. Toplantıya katılanlardan Prof. Dr. Celal Şengör, izlenimlerini Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya anlattı.

İBB’nin toplantısında hazırlanan planlama çalışmalarına şaşırdığını aktaran Prof. Şengör, “Doğrusunu istersen şaşırdım. İBB çok iyi bir hazırlık, çok yerinde bir planlama yapmış. Konuyu çok doğru biçimde ele almışlar. 1999 depreminden sonra yapılması gerekip de yapılmayan, eksik kalan ne varsa hepsini görüp planlamışlar” diye konuştu.

 “MERKEZİ İDARENİN DESTEK VERECEĞİNİ SANMIYORUM”

 Yine de bir sorun olduğunu kaydeden Şengör, “Anlattıklarının ancak yarısını yapabilir. O da iyi ihtimalle. Çünkü tamamını yapmak için merkezi idarenin desteği, düzenlemeleri gerekiyor. Bu destek olmadan yapamaz. Ben başkanı içeri atmak isteyen bir merkezi idarenin bu plana destek vereceğini zannetmiyorum. Keşke herkes el ele verip bu oldukça iyi diyebileceğim çalışmaya destek verse” ifadelerini kullandı.

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