Polisten Bira Dayağı: Hem Darp Edildi, Hem 900 TL Ceza Yedi!

Polis, İstanbul’da sahilde bira içen bir vatandaşı darp etti.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, Sarıyer'de oturan Hasret Deniz Özçelik, evine giderken kendisini durduran polisler tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Özçelik elinde bira şişesi olduğu için polislerin tepki gösterdiğini belirtti.

Özçelik, hem kontrol noktasında hem de polis aracının içinde şiddete uğradığını, bu sebeple başına dikiş atıldığını da belirtti. Olay, 12 Temmuz akşam saat 19.00’da vuku buldu. Hasret Deniz Özçelik, Sarıyer'de evine doğru yürürken trafik uygulaması yapan polislerin yanındaki bir sivil polis tarafından durduruldu. Özçelik, kimliğini polislere verdi ve elinde bir olduğu için hayatının şokunu yaşadı.

Polislerden dayak yediğini belirten Özçelik, şunları söyledi:

“Bir polis memuru elimdeki içkiyi yere bırakmamı söyledi. Ben de yere bıraktım. Yüzde 25’ini bile içmemiştim. Sivil polis bana ‘O birayı atacaksın’ diyerek bağırmaya başladı. Ben de "Bir işlem yapılması gerekiyorsa, yapın dedim. Dişlerini sıkarak benimle konuştu. Sonrasında, ben ‘Kabahatler Kanunu’ndan ceza yazın ben de yoluma gideyim’ dedim. Avukatımı aramak istediğimi söyledim. ‘Benim yanımda kimseyi arayamazsın’ dedi. Bana müdahale etmeye başladı. Sonra gözaltına almak istediler. Ben de ellerimi uzattım kelepçelesinler diye. Sivil polis boğazımı sıkmaya başladı. Nefes alamadım. Telefonu elimden bırakmadığım için bir süre böyle devam etti. Beni yere yatırdı.

‘SAVCI BANA 900 TL CEZA VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERDİ’

Arkadaşım da olanları gördü. Yerdeyken boğazımı sıkıp, sırtıma bastı. Ekip otosuna bindirdiler, ellerim kelepçeliydi. Çok sakin şekilde ilerliyorduk. Hastaneye gittik, tomografiye yönlendirdiler. Hastaneden karakola giderken, bana ters kelepçe yapmak istediklerini söylediler. Ben de neden ters kelepçe yapmak istediklerini ve gerek olmadığını söyleyip ellerimi önden uzattım. Ters kelepçe yapmak istediler, ben de izin vermek istemedim. Başaramayınca önden kelepçe yaptılar. Araca bindik, polisler de yanıma bindi.

Bana saldıracağını anlayınca, kendimi korumaya aldım. Tekmelemeye başladı. Ense köküme defalarca tekme attı. Kafama iki dikiş atıldı. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Karakolda başımdan kan geldiğini anladım. Tekrar hastaneye gittik, doktor açık yarama bakmadı. Ben de adliyeden sonra kendim darp raporu aldım. Görevli memurlardan şikayetçi oldum. Bu arada araca bindirildiğim andan itibaren alkol testi istedim. Hastanede de istedim, yapmadılar. Polisler ifadelerinde Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğimi iddia ettiler. Kendi kendime zarar verdiğimi öne sürdüler. Savcılığa çıktık, bana 900 lira cezayla birlikte yurt dışı çıkış yasağı verdi”

MAĞDURUN AVUKATI: CEZANIN HUKUKİ BİR DAYANAĞI YOK

Yaşanan darp olayı hakkında konuşan mağdurun avukatı Büşra Altunoluk, müvekkiline Kabahatler Kanunu’ndan para cezası verildiğini belirtti.

Avukat Altunoluk, şunları söyledi:

“Sahilde içkiyle gezmek suç değil. Suç olan sarhoş olup, etrafa rahatsızlık vermek. Müvekkilim, alkol testi istemesine rağmen yapılmadı. Cezanın hukuki bir dayanağı yok. Kolluk suç uydurmaya çalıştı. Müvekkilim kendini darp eden polislerin teşhisini de yaptı. Gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem