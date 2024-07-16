Özgür Özel Tepki Göstermişti: MHP'den 'El Öpme' Yanıtı Geldi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında darbe girişiminde bombalanan ve 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı’na yaptığı ziyaret sırasında, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli’nin elini öpmesi tartışmalara yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Yanlış devletin eline sarılmışsın. Devletin memuru, memur gibi davranacak" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özel’in açıklamalarına yanıt verdi. MHP'li İsmet Büyükataman'ın açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve Kahraman Özel Hareket Polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin; “devlet seri katil” diyenlere sahip çıkanlardan,

“PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyenlere kol kanat gerenlerden,

“Kimyasal Silah Kullandı” diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan,

Terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur!

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaretinin ardından; FETÖ’cü ucubelerin, PKK’lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP’nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir.

Özel Hareket Polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır.

Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır.

Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP’ye “yakışan” bir tavırdır!"