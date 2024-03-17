Polis, Nevroz kutlamalarında gazetecileri darbetti

İstanbul, Yenikapı'daki Newroz kutlamalarında polisler görüntü alan gazetecileri engelledi.

İstanbul Yenikpı’da ‘Rabe dema azadî û serkeftinê ye / Zaman, özgürlük ve zafer zamanıdır! Ayağa Kalk!’ şiarıyla Newroz kutlanması başladı.

Newroz kutlamasında gözaltı işlemini kayda alan Bianet muhabirleri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç önce polis tarafından engellendi. Ardından yere yatırılarak darp edildi. Polis, gözaltı yapmadan Yılmaz ve Dinç'i bıraktı.

Bianet muhabirlerinin polisten şikayetçi olacağı öğrenildi.

KÜRDİSTAN BAYRAĞI ALINMADI

Newroz alanına girişte bir kişinin dalgalandırdığı "Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi resmi bayrağı" polis tarafından alınarak protokol alanına bırakıldı.

dokuz8HABER Muhabiri Cesim İlhani'nin polise "Kürdistan Bölgesi bayrağının yasak olmadığını hatırlatması ve ardından neden bayrağı aldınız? sorusunu yöneltmesine polis, "Yerel renklerin dışında başka bir şeyin alana alınmasının yasak olduğu" yanıtını verdi.

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