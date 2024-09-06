Piknik Tüpü Patlayınca Balkondan Atladı

Ankara'da bir evde piknik tüpü patladı. Gürültünün etkisiyle korkan kadın, balkondan atladı. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Piknik Tüpü Patlayınca Balkondan Atladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, evde piknik tüpünün patlamasıyla bir kadın, korkuyla balkondan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde piknik tüpünün patlaması sonucunda evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan atlayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Sakarya'da Erkek Şiddeti: Genç Kadını İş Yerinde Başından Vurdu! Genç Kadını İş Yerinde Başından Vurdu!
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!
Aksaray'da İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga: Polis Havaya Ateş Açtı Aksaray'da İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga