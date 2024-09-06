Piknik Tüpü Patlayınca Balkondan Atladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, evde piknik tüpünün patlamasıyla bir kadın, korkuyla balkondan atladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde piknik tüpünün patlaması sonucunda evde bulunan kadın, korkuyla kendisini balkondan attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan atlayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA