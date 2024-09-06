Sakarya'da Erkek Şiddeti: Genç Kadını İş Yerinde Başından Vurdu!

Sakarya'da kimliği belirsiz bir erkek, bir iş merkezinde çalışan Sehle Gündüz'ü başından tabancayla vurarak kaçtı. Gündüz’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sakarya'da Erkek Şiddeti: Genç Kadını İş Yerinde Başından Vurdu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2’nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz’ü başından tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz’ü ağır yaralı halde buldu. Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sehle Gündüz’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA

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