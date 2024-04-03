Pervari'de 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt Valiliği, Pervari ilçesi ve tüm köylerinde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Pervari'de 15 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Van ve Bitlis valiliklerinin 15 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasaklamasının ardından Siirt Valiliği de Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada Pervari ve bağlı tüm köylerde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkmanın yasak olduğu açıklandı: "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarihinde saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlçedeki sokağa çıkma yasağının DEVA Partisi ve AK Partili adayların aileleri arasında çıkan çatışmada 4 kişinin yaralanmasının ardından ilan edildiği belirtildi.

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