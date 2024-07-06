Pera Bebeğin Ölümünde 5 Tutuklama

Aydın'ın Söke ilçesinde evde annesiyle birlikte oynarken yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 11 aylık Pera bebeğin ölümü ile ilgili 5 şahıs tutuklandı.

Son Güncelleme:
Pera Bebeğin Ölümünde 5 Tutuklama

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen bir düğün konvoyundan ateşlenen bir yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekerek Pera bebeği başından yaraladı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pera, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili aralarında damat D.G. ile babası ve amcasının da yer aldığı 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Seçil Erzan Davasında Önemli Gelişme: Mahkemeden Denizbank Yöneticileri Hakkında Yeni Karar Mahkemeden Banka Yöneticileri Hakkında Yeni Karar
Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar... Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar...
Kahramanmaraş'ta Deprem Kahramanmaraş'ta Deprem
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? Erken Seçim Olacak Mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda Kente Uyarı Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda Kente Uyarı