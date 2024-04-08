Pendik'te yediemin otoparkında yangın: Araçlara da sıçradı!

İstanbul Pendik'te yediemin otoparkında başlayan yangın araçlara da sıçradı. Söndürme çalışmaları sürüyor.

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Pendik’te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı.

Alevler aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Pendik’te bulunan Yedi Emin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Büro Amirliği’ne bağlı kaçak alkollerin muhafaza edildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı.

Çok sayıda kaçak alkol şişelerinin alev aldığı yangın aynı noktada bulunan 2 tıra da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su ve köpükle müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangın sonrası polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı. Dorseleri yanan 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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