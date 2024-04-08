Niğde'de patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralı

Niğde'de patates deposunda çökme meydana geldi. Enkaz altında işçilerin kaldığı bildirildi.

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Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

Niğde'de patates deposunda çökme: 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralı - Resim : 1

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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