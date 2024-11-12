PEN Yazarlar Derneği'nden 'Hapisteki Yazarlar Günü' Açıklaması

Türkiye'de fikirleri nedeniyle çok sayıda yazar ve gazeteci tutuklanırken, PEN Yazarlar Derneği "15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü" dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Dernek, dünya genelinde ifade özgürlüğünün gaspı ve bunun için mücadele eden yazar ve gazetecilere yönelik baskıları eleştirdi.

'AYDINLAR OTORİTER İKTİDARLARIN BASKISI ALTINDA'

PEN Yazarlar Derneği'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"15 Kasım, Uluslararası PEN Yazarlar Derneği tarafından Dünyada “Hapisteki Yazarlar Günü“ ilan ettiğinden bu yana neredeyse 50 yıl geçti. Ama hala dünyanın birçok ülkesinde yazarlar, gazeteciler ve aydınlar düşüncelerinden ve yazdıklarından dolayı otoriter iktidarların baskısı ve tehdidi altındadır. Uluslararası yasalarca güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayılan rejimlerde, iktidara muhalif yazar ve gazeteciler, terör propagandası, vatan hainliği, casusluk gibi çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya gelmekte ve cezalandırılmaktadır.

HER YIL MAĞDUR YAZARLAR BELİRLENİYOR

Uluslararası PEN Yazarlar Derneği, her yıl farklı ülkelerden mağdur olan yazarları belirleyerek onlara odaklanmaktadır. Bu yıl şu dört yazar üzerine kampanya sürdürülmektedir: Kaciaryna Andrejeva (Belarus), Jimmy Lai (Hong Kong), José Rubén Zamora Marroquín (Guatemala), and Alaa Abd El-Fattah (Mısır).

Gazeteci, yazar, şair Kaciaryna Andrejeva (gerçek adı Bachvalava), vatan hainliği suçlamasıyla Belarus'ta sekiz yıllık hapis cezasını çekmektedir.

Jimmy Lai, kapatılmış olan Apple Daily gazetesinin kurucusu, demokrasi savunucusu bir yazardır. Barışçıl yöntemlerle Hong Kong'ta özgürlük ve demokrasiyi savunduğu için 2020 Aralık ayından beri hücre hapsinde bulunmaktadır.

Gazeteci José Rubén Zamora Marroquín (Guatemala), 29 Temmuz 2022'de kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Bu tutuklama, hükümetteki yolsuzluk iddialarına ilişkin haberlerine misilleme olarak görüldü ve hem ulusal hem de uluslararası alanda geniş çapta kınandı. Yargılama sonunda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 800 günden fazla hapiste yattıktan sonra ev hapsi koşuluyla serbest bırakıldı. Uluslararası PEN koşulsuz serbest bırakılmasında ısrar etmektedir.

Mısır kökenli İngiliz yazar ve aktivist Alaa Abd El-Fattah (Mısır), politik suçlamalar nedeniyle adil olmayan bir yargılamadan sonra keyfi olarak verilen beş yıllık hapis cezasını çekmektedir. Gözaltındayken avukatıyla görüştürülmemek, İngiliz konsolosunun ziyaret talebinin reddedilmesi, yatak ve yastık verilmemesi gibi kötü koşullara maruz bırakıldı.

TÜRKİYE'DEN İKİ İSME DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'ye ilişkin bu yıla dek çeşitli isimler için sayısız kampanyalar yapıldı. Bu yıl Türkiye PEN YAZARLAR DERNEĞİ iki isme dikkat çekmek istemektedir:

Biri İlhan Sami Çomak: 21 yaşındayken hakkında hiçbir somut delil olmamasına ve üzerine atılan suç sırasında başka yerde olduğunu ispat etmiş olmasına rağmen müebbet hapis cezasına çarptırılan şair hayatının 30 yılını dört duvar arasında işkencelerde geçirdi. Cezası bittiği halde serbest bırakılmadı. Daha önce de denetimli serbestlik hakkı ihlal edilen İlhan Sami Çomak’ın tahliye edilmesi “ıslah olmadığı” gerekçesiyle bir kez daha üç ay ertelendi.

İlhan Sami Çomak

Metin Turan; Grup Ekin müzik grubunun kurucusu bir müzisyendir. Siyasi bir davadan ağırlaştırılmış müebbet cezası nedeniyle 23 yıldır cezaevindedir. Hayata Dönüş Operasyonu'nda aldığı darbeler nedeniyle sol gözü kördür, sağ gözünün görme oranıysa 30 cmps'ye kadar düşmüştür. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Adli Tıp kurumunun serbest bırakılması kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaktadır. Metin Turan'ın 2 romanı, 4 öykü kitabı ve çocuk kitapları bulunmakta olup, bu eserlerinden bazılarıyla ödüller almıştır. Sağlık koşulları nedeniyle serbest bırakılması gerekmektedir.

Uluslararası PEN ve Türkiye PEN olarak haksız yere hapsedilen bir insan olması bile tüm toplumu bağlar diyoruz. 15 Kasım Hapisteki Yazarlar Günü vesilesiyle bir kez daha düşünce ve ifade özgürlüğünü savunanlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu tekrar ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem