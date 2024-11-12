Viskide 'Yasaklı Alkol' Skandalında Yeni Perde: Ünlü Markadan Dikkat Çeken Açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşa listesine 14 yeni ürün daha eklenmiş ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesindeki viski detayı dikkat çekmişti. Pernord Ricard adlı firmanın ünlü Chivas Regal marka viskisinde 'gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol' tespit edilmişti.

O FİRMADAN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine şarap, içki ve yemek yazarı Mehmet Yalçın, Pernord Ricard yöneticilerinin kendisine yaptığı açıklamayı Instagram hesabından paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 ay önce Tarım Bakanlığı'nın bir denetiminde Kadıköy'deki bir bayiden alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize bildirildi, ürünün bizden çıkmadığını, toplanmış boş şişelere kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık, hemen bayiye dava açtık.

'BAKANLIK ORİJİNAL ÜRÜNDE SORUN VARMIŞ GİBİ LİSTE YAYINLADI'

Ancak dava sürerken bakanlık böyle bir liste yayınladı, orijinal üründe sorun varmış gibi bir algı oluştu. Bizim tarafımızdan getirtilen orijinal bandrollü ürünlerin tüketiminde hiçbir sakınca yok."

Kaynak: Gerçek Gündem