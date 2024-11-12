Torpil İntihara Sürüklemişti! Doğuş Can Mülakat Sonucunu Öğrenince Böyle İsyan Etmiş

Samsun'da kaldığı yurdun 6. katından atlayarak intihar eden 22 yaşındaki Doğuş Can Kavaklı'nın olaydan üç gün önce Asarcık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının personel alımında birinci sırada girdiği mülakattan elendiği, yerine 10 puan altındaki kişinin alındığı iddia edilmişti.

'SONUCU ALDIĞI GÜN GECEYE KADAR AĞLADI'

12 Punto'dan Hazal Güven'in haberine göre, Kavaklı'nın ailesi Doğuş Can'ın mülakattan hemen sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Mülakattan döndüğünde heyecanlıydı. Neleri sorduklarını, nasıl yanıtlar verdiğini anlattı. Mülakatın çok uzun sürdüğünden, yalnızca 2 soruyu bilemediğinden bahsetti. Ancak daha sonra sonucu aldı. Büyük bir duygusal yıkıma uğradı. Çok üzüldüğünü gördük. Sonucu aldığı gün geceye kadar ağladı.

'BENİM HAKKIMI YEDİLER'

Ağabeyine ‘Benim hakkımı yediler. Allah onlardan sorsun. Ben şimdi ne yapacağım?’ dedi. İkinci sıradaki kişi kazanabilirdi. Üçüncü nasıl kazandı? Kendisinin de cevap veremediğini biliyoruz. Ayrıca Doğuş, şoförlük sınavı için de mülakata girmişti. Arabayı kaç defa stop ettiren aday alındı ama Doğuş alınmadı. İki elemede de haksızlığa uğradı.

'MÜLAKATIN İPTAL EDİLMESİ İÇİMİZİ SOĞUTACAK'

Bu olay olmasaydı böyle bir şey yapacak bir çocuk değildi. Yaşadığı mağduriyeti çok içselleştirdi. Derin bir duygusal yıkım yaşadı. Spor yapmayı çok severdi. Yaşamı severdi. O üç gün içinde ne kadar üzüldüğünü görsek bile böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedik.

Herkes her şeyi biliyor. Burası küçük bir yer. Burada herkes her şeyin farkında. Elbette olan oldu nasılsa diyerek vazgeçmeyeceğiz. Bu mülakatın iptal edilmesi içimizi biraz olsun soğutacaktır."

Kaynak: 12 Punto