PEN Üyesi Yazar Gökhan Yavuzel, Yandaş Medya Tarafından Hedef Alındı

Yazarlar Birliği (PEN) üyesi edebiyatçı Gökhan Yavuzel, politik görüşleri ve edebi eserleri nedeniyle yandaş medya tarafından hedef gösteriliyor.

Ödüllü ‘Sahipsiz Şiirler’ ve ‘Katiller Hep Yalnızdır’ isimli kitapları yasaklanan Gökhan Yavuzel, Türkiye’de yaşadığı süre içerisinde birçok defa gözaltına alınan hakkında 1 sene 6 ay hapis cezası kararı bulunan Yavuzel, bir süredir sürgün hayatı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “düşeceksiniz” sözleri sebebiyle Yeni Akit ve Aydınlık gibi hükümete yakın yayın organlarının asılsız itham ve suçlamalarla hedef aldığı yazar Yavuzel, şahsına yönelik karalamalara cevap verdi.

X hesabından paylaşım yapan Yavuzel, şunları söyledi:

““Öncelikle bu tür çirkin iddialara karşı yanıt verme durumuna gelmekten dolayı hicap duyduğumu belirtmek istiyorum. En son söylemem gerekeni en başta ifade edeyim; İngiltere’de değilim, iddia edilen konularla ilgili gözaltına alınmadım, tümüyle absürt bilgiler, tek bir satırı bile doğru değil… Nisan ayında mide kanaması geçirmiştim. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldum ve ilaç tedavisine başladım. Bunun üstüne bir takım başka sorunlar da eklenince, bu süreçten sonra internetten uzak kaldım ve hatta telefon bile kullanmadım. Hakkımdaki haberleri ise bir arkadaşımın bana ısrarla ulaşmaya çalışmasıyla, gecikmeli olarak öğrendim. Öğrendikten sonra, bu tür abes ithamlara karşı sessiz kalmak istedim ancak kısa da olsa bir şeyler söylemem hususunda ikna edildim. Twitter’daki trollerin itibar suikastıyla başlayıp, Fazıl Duygun denen bunakların asılsız nitelikteki bu paylaşımlara destek vermesiyle ulusal basına kadar yer edinmiş. Vicdan ve ahlaktan yoksun olduklarından ötürü, uydurulan şeylerin doğruluğunu ispat etme gereği bile duymadan gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmuşlar. Yok kokain kullanmışım, üç kadınla birlikteymişim, İngiliz polisi tarafından tutuklanmışım, kumara başlamışım, bir çeteden yüklü miktarda para almışım, hakkımda kırmızı bülten çıkarılmış, ve daha bir çok iddia… Beni tanıyan herkes, sevsin ya da sevmesin, hayatım boyunca hiçbir zaman ne uyuşturucuyla ne de yoz ilişkilerle işimin olmadığını gayet iyi bilirler.

‘AVUKATIMLA BİRLİKTE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ’

Çetelerin ardına sığınarak bu algı ve haberleri yaptıran faşizanlar, bu tür yüz kızartıcı şeylere tamah etmeyeceğimi en iyi onlar bilirler. Rahmetli Murat Saat, Ayşe Altan, Ahmet Tulgar ve şu an hayatta olan Ayşe Tural gibi usta yazar ve şairlerin edebi anlamda çömeziydim ben. Onlara göre yetenek ve gelecek vadettiğim için bana gözbebekleri gibi bakar, ona göre eleştirir ve muamele ederlerdi. Onlar beni bu tür ilişkilerden hep uzak tutmaya çalıştılar. Hiç kimse ve hiçbir şey için olmasa da sırf onları mahçup etmemek ve mezarlarında rahat uyumalarını sağlamak için asla böyle şeylere yeltenmem. Bu tür haberleri ve X’teki trollerin paylaşımlarını fırsat bilenler, PEN genel merkezine bu konuları ulaştırıp ihraç edilmem konusunda telkinlerinin olduğunu da öğrendim. Ancak girişimleri başarısız oldu. Kendi bireysel çabamla, hiç kimseden maddi yahut manevi anlamda destek almadan, birilerinden yardım istemeden, medet ummadan bu aşamaya kadar geldim. Bunu inkar edecek hiç kimseyi de bulamazsınız. Dolayısıyla yazdıklarımın edebi kalitesine en ufak bir eleştiri yöneltemedikleri için böyle adi şeylerle şahsımı hedef alıp karalamaya çalışıyorlar. Daha önce de hakkımda kara propaganda yaptıkları çok olmuştu, ancak hiç bu kadar aşağılık ithamlarla karşı karşıya kalmamıştım. Çok genç yaşımdan bu ana kadar, kitaplarım çok satanlar listesine girdi, kitap baskısı en erken biten yazar oldum, çeşitli ödüller de aldım. PEN üyeliğine kabul edilmiş en genç yazar ünvanına sahip oldum. Popülerliğimin hızla arttığı bir dönemde hükümete karşı sözümü esirgemeden söyledim, kürtlüğümü vurguladım, barış diye haykırdım. Bireysel çıkar odaklı düşünseydim, herhalde böyle tehlikeli girişimlerde bulunmazdım çünkü ihtiyacım yoktu ve bu gibi girişimler ancak kendimi yakmak oluyordu. Yine beni tanıyanların malumudur ki kendimden bahsetmeyi hiç sevmem. Bu noktada biraz bencillik yapıp kendimden bahsettiğim için af buyurmalarını istirham ediyorum. Eğer, yanlış da olsa ve hatta yüz kızartıcı bile olsa, bir şeyi yapmışsam asla yalan söylemem, hakikati konuşmaya özen gösteririm. Çünkü sözümü söylemekten sakınacağım, korkacağım yahut yaranmak isteyeceğim hiç kimse yok. Son olarak, hakkımda bu haberleri uyduran sosyal medya paylaşımlarına ve gazete haberlerine karşı, avukatımla birlikte hukuki süreci başlatacağız.”

Yeni Akit ve Aydınlık gazetelerinin başını çektiği, hakkımda yayımlanan haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına karşı cevabımdır:



Öncelikle bu tür çirkin iddialara karşı yanıt verme durumuna gelmekten dolayı hicap duyduğumu belirtmek istiyorum.



En son söylemem gerekeni en… https://t.co/LcJuCIHLnf — Gökhan Yavuzel (@YavuzelGokhan) July 14, 2024

PEKİ GÖKHAN YAVUZEL KİMDİR?

Eğitim hayatını, Psikoloji bölümünden Lisans; Sosyoloji bölümünden ise yüksek lisans alarak tamamladı. ‘Sahipsiz Şiirler’ ve ‘Katiller Hep Yalnızdır’ isimli kitaplarıyla Türkiye’de ve Kıbrıs’ta çok satanlar listesine girdi. KKTC Kültür Bakanlığı tarafından yılın en iyi yazarı seçildi. Yazdığı hikaye, deneme, şiir ve Kültür-Sanat yazılarıyla bir çok ödül aldı. Türkiye’de, KKTC ve İngiltere’de kitap imza günlerine katıldı.

Çeşitli Televizyon ve Radyo programlarına davet edildi. Edebiyat dünyasında elde ettiği başarılar, yazara Uluslarası Yazarlar Birliği (PEN) üyeliğini kazandırmıştır. Çok genç yaşından bu yana edebi çalışmasında popüleritesi hızla artarken, bir yandan da talihsizlikler yakasını hiç bırakmadı. Gerek Muhalif gerekse Kürt kimliğinden dolayı çeşitli baskılara maruz kaldı. Türkiye’de hakkında bir çok mahkeme açıldı. Türkiye’nin her yerinde okunan ilk iki kitabı, bir anda mahkeme kararıyla yasaklandı. 2020’de Birleşik Krallık tarafından ilticası kabul edildi ve Galler’de yaşamaya başladı. 2023 Ocak ayında 5 yıllık sürgün yaşamından sonra ülkeye dönüş yaptı. Yaklaşık bir sene Türkiye’de kaldı, ancak maruz kaldığı polis tacizleri, sürekli gözaltılar ve aldığı tehditlerden dolayı tekrar Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. Son olarak 2022’nin Ekim ayında ‘Sürgün Notları’ isimli kitabı yayımlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem