Pegasus İstanbul varışlı tüm uçuşları iptal etti

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus İstanbul varışlı tüm uçuşları iptal etti

Pegasus, hava muhalefeti nedeniyle yolcularına uçuş iptalleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayımladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir."

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