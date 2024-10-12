Pazar Günü Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehir genelinde birçok sokak ve cadde trafiğe kapatılacak.

Pazar Günü Bu Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim 2024 günü Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak sokak ve caddeleri duyurdu.

13 Ekim Pazar günü saat 08.00'den program bitimine kadar kapatılacak yollara ilişkin şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşak'la Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa sokak çift yönlü. İhtiyaç duyulması halinde Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapası Sokak, Alitaş sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak."

Kaynak: İHA

'Domuz Eti Skandal'ıyla Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'a Sürpriz Destek: Topa 'Bedri Usta' da Girdi 'Domuz Eti Skandal'ıyla Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'a Sürpriz Destek
Her Araçta Bulunuyor! Bu İşaretin Sırrı Çözüldü, Kullanırken Dikkat Edilmeli Her Araçta Bulunuyor! Bu İşaretin Sırrı Çözüldü, Kullanırken Dikkat Edilmeli
3 Araç Birbirine Girdi! Yaralı Var 3 Araç Birbirine Girdi! Yaralı Var
40 Yıllık Usta Açıkladı! Çamaşır Makinesi Bu Yöntemle 30 Yıl Fazladan Çalışacak 40 Yıllık Usta Açıkladı! Çamaşır Makinesi Bu Yöntemle 30 Yıl Fazladan Çalışacak