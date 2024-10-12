'Domuz Eti Skandal'ıyla Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'a Sürpriz Destek: Topa 'Bedri Usta' da Girdi

Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalına karşı tepkiler büyürken, Bedri Usta olarak bilinen fenomen isimden destek mesajı geldi. Bedrettin Aydoğdu, yayınladığı videoda, "Hep destek tam destek meslektaşıma" mesajını paylaştı.

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Sosyal medyada Bedri Usta olarak bilinen ve geçen günlerde de MasterChef’e konuk olan Bedrettin Aydoğdu’dan, domuz eti skandalıyla kamuoyunun gündemine oturan Köfteci Yusuf’a destek geldi.

Sosyal medyadan yayınladığı videoda “HEP DESTEK TAM DESTEK MESLEKTAŞİMA” notunu düşen Bedri Usta, Köfteci Yusuf’a destek oldu.

'Domuz Eti Skandal'ıyla Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'a Sürpriz Destek: Topa 'Bedri Usta' da Girdi - Resim : 1

Aydoğdu, yayımladığı videoda, “Böyle bir şeye inanmıyorum. 290 şubesi olan birisi böyle bir şey yapmaz. Bugünde destek amaçlı köfte yemeye geldim” ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, Köfteci Yusuf’ta yemek yediği görüntüleri de videosuna ekledi.

'Domuz Eti Skandal'ıyla Gündeme Gelen Köfteci Yusuf'a Sürpriz Destek: Topa 'Bedri Usta' da Girdi - Resim : 2

BAKANLIK LİSTEYE DAHİL ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Köfteci Yusuf’ isimli firmanın köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini duyurmuştu.

Domuz eti tespit edilen restoranın adı başlarda gizlense de kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından Bakanlık da taklit ve tağşiş ürünler listesine Köfteci Yusuf’un adını da eklemişti.

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